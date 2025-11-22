عبد الرؤوف يحسم موقف حراسة الزمالك ويعلق على غياب بانزا وأوشينج

كشف أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للزمالك أن محمد صبحي غاب عن لقب السوبر المحلي بسبب الإصابة، بينما تحمل محمد عواد المسؤولية في توقيت صعب، مؤكدًا أن الثنائي بالنسبة له "رقم واحد".

وأوضح أن اللاعب شيكو بانزا أخطر الجهاز الفني بوفاة شقيقه وأرسل ما يثبت ذلك، كما تأخر أوشينج بارون عن الانضمام للفريق بسبب ظروف الطيران، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع كل الظروف الطارئة بشكل مهني.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.