مشهد مؤثر للهلال الأحمر التونسي ترحمًا على أرواح ضحايا مستشفى غزة |شاهد

بالشموع والفاتحة..

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر الانستجرام للهلال الأحمر التونسي وذلك بعد ساعات من القصف الإسرائيلي والمجزرة الوحشية التي شنت على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة لتستكمل مسيرة القتـ ـلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.

أرواح الشهداء

وظهر في مقطع الفيديو الذي تداول على نطاق واسع لمجموعة من أعضاء الهلال الأحمر التونسي وهم يقومون بإشعال الشموع وتلاوة الفاتحة وذلك ترحمًا على أرواح العديد من الشهداء الذين فقدوا خلال الساعات القليلة الماضية إثر القصف الذي استهدف مستشفى غزة.

ويُذكر أنه قد لقى 500 قتيل مصرعهم في الضربة الجوية الإسرائيلية التي تم شنها لتلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرباط التالي:

https://www.instagram.com/reel/Cyg28AvrD7W/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&fbclid=IwAR0Gh2gxwnZcOOHCsqiL2d1DYpS-4IQIrPBaieTX4XthVsKLEICuY7A8lvU

https://www.instagram.com/reel/Cyg28AvrD7W/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&fbclid=IwAR0Gh2gxwnZcOOHCsqiL2d1DYpS-4IQIrPBaieTX4XthVsKLEICuY7A8lvU