اليوم.. تعطيل الدراسة في لبنان استنكارًا للاستهداف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة

أعلن وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة، والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة على الأراضي اللبنانية كافة يوم غد الأربعاء استنكارا لاستهداف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

واعتبر الحلبي، في بيان مساء اليوم، أن هذه الجريمة وصمة عار على جبين الإنسانية والدول الصامتة أمام محو شعب وحرقه وقتل المرضى والآمنين حتى على سرير المرض.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد أعلن يوم غد الأربعاء حدادا وطنيا على شهداء وضحايا الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل.