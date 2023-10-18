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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتسهيل نفاذ الصادرات للسوق السعودية.. اتفاق تعاون بين التصديري للصناعات الكيماوية و«تبصير»

صدى البلد

وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اتفاق تعاون مشتركا مع شركة “تبصير” السعودية، بهدف دعم الشركات أعضاء المجلس في النفاذ للسوق السعودية وتسهيل تعاملاتهم مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية.

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إن توقيع اتفاق التعاون مع شركة “تبصير” يعد خطوة هامة لدعم الشركات المصرية في تسهيل نفاذ صادراتها من خلال منصة “سابر” السعودية، وتسهيل الاختبارات والحصول على شهادات اعتماد لمنتجاتها، لافتا إلى أن صادرات قطاع الكيماويات إلى السوق السعودية بلغت ما يقرب من 240 مليون دولارخلال 2022.

من جانبه، أوضح المهندس عماد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة  "تبصير"، أن الهدف من "توقيع بروتوكول التعاون بين شركة تبصير والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية هو تسهيل نفاذ الصادرات المصرية من هذه الصناعات إلى أسواق المملكة العربية السعودية، كما يتضمن البروتوكول إعداد تبصير لورش عمل تدريبية لأعضاء المجلس وتقديم خدمات تقييم المطابقة للمُصدرين.

حضر توقيع الاتفاق محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، ويحيى المنششاوي، مدير التطوير والتعاون الدولي، ومن شركة تبصير دكتور مصطفى عفيفي، مدير منح الشهادات وعلامة الجودة السعودية، وإيمان رمضان، مسئولة تطوير الأعمال.

يذكر أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية بلغت حوالي 240 مليون دولار تقريبا خلال 2022، محققة معدل نمو 18% مقارنة بالعام السابق عليه 2021 ، ومن أهم القطاعات الأحبار والدهانات محققة معدل نمو 26 % وقطاع الأسمدة 163% والخلايا الجافة والبطاريات 20% والكيماويات المتنوعة 110 % والزجاج وأدوات المائدة الزجاجية والانبولات الطبية بعدل نمو 47% وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.

وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية، ويعد وجود جالية مصرية كبيرة تصل إلى حوالي 2 ونصف مليون مواطن أداة تسويقية بالغة الأهمية في نفاذ الصادرات المصرية للسوق السعودية، حيث إنه يعطي دفعة للمنتج المصري بالمملكة العربية السعودية.
 

 

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