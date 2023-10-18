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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم النعام؟

لحمة النعام
لحمة النعام

يفضل العديد من الأشخاص تناول لحم النعام، حيث يتميز لحم النعام بمذاق مختلف ومميز، كما يوجد به العديد من الفوائد الصحية.

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فوائد تناول لحم النعام

منخفض في الدهون
لحم النعام أخف من معظم اللحوم الأخرى، مما يجعله خياراً صحياً لأولئك الذين يتطلعون إلى فقدان الوزن أو تحسين صحتهم العامة.

البروتين العالي:
ومن المعروف أن لحم النعام يوفر مصدراً غنياً من البروتين العالي الجودة، وهو أمر أساسي لنمو وإصلاح العضلات والأنسجة وغيرها من الهياكل الأساسية في الجسم.

مليء بالمغذيات:
يحتوي لحم النعام على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن الحيوية، مثل الحديد والزنك والفيتامين B12، التي هي ضرورية لدعم الصحة المثلى.

المصدر a.z animals

النعام لحم النعام فوائد تناول لحم النعام الفيتامينات B12

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