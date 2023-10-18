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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اعتصام مفتوح.. أعضاء التحالف وقوافل المساعدات يؤدون صلاة الغائب أمام معبر رفح.. شاهد

صلاة الغائب امام
صلاة الغائب امام معبر رفح

أعلن أعضاء التحالف الوطني، الدخول في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح، احتجاجا على عدم فتح المعبر حتى اليوم.

 

وأظهرت اللقطات المصورة اعتصام العشرات من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر أمام بوابات المعبر.


وكان التحالف الوطني، قد دعا للاعتصام أمام معبر رفح لحين دخول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صلاة الغائب امام معبر رفح

وأدى اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي، وهم صلاة الغائب امام معبر رفح، وذلك على ارواح الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات المصورة اصطفاف العشرات لأداء صلاة الغائب، تحت شعار «مرابطون حتى الإغاثة».

وكان الرئيس السيسي قد صرح: «مصر فيها 105 ملايين شخص.. والرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض.. إذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض فكرة (تهجير الفلسطينيين لسيناء) ستروا ملايين المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر».
 

التحالف الوطني معبر رفح المعبر السيسي الشهداء

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