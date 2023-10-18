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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفود سياحية من 6 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفود سياحية تزور
وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

قال محافظ المنيا أسامة القاضي إن المحافظة استقبلت عددا من الوفود السياحية متعددة الجنسيات من 6 دول (اليابان -ألمانيا -اسبانيا -أمريكا -أستراليا -إنجلترا) لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة حيث تضمن برنامج الزيارة مناطق آثار بنى حسن وتل العمارنة وتونا الجبل للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. 


وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم الأربعاء - إن المنيا تشهد انتعاشة سياحية دولية كبيرة وإقبالا غير مسبوقا عقب الإعلان عن الكشف الأثري بمنطقة الغريفة بتونا الجبل ، مؤكداً أن الاكتشافات الأثرية تسهم بشكل كبير في الترويج والتنشيط السياحي بما يضيف رصيدا من عوامل الجذب السياحى للمحافظة التي تزخر بها المحافظة باعتبارها ثالث محافظة أثرية بعد محافظتى الجيزة والأقصر لما تمتلكه من مناطق أثرية وكنوز قيمة . 


أشار إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية . 


وعلى صعيد متصل -وجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية للوحدات المحلية القروية، والتواجد الدائم بالشارع والتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومتابعة المنشآت الصحية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين.


وفي سياق آخر -قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إنه تم ضبط 111 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.


وأضاف أن المخالفات المضبوطة منها 88 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن اوغير مطابق للمواصفات و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار او البيع بأزيد من السعر المقرراو الذبح خارج السلخانة . 

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