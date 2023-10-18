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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. حزب الله يهاجم مواقع إسرائيلية بالصواريخ الموجهة

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني


أعلن حزب الله ان مجموعة الشهيدين ابراهيم حبيب الدبق وعلي عدنان شقير في المقاومة الإسلامية هاجمت ظهر ‏اليوم الأربعاء مواقع جل العلام وثكنة زرعيت وموقع البحري الواقع مقابل رأس ‏الناقورة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة.

وكان عدد من عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية تعرضت لإطلاق النار في وقت سابق.


وأشارت قناة  العربية الي ان الجيش الإسرائيلي استهدف بغارة جوية "مسلحين" في جنوب لبنان.


فيما تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة "يفتاح" قرب الحدود مع لبنان.

وقصفت الدبابات والمدفعية تقصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق استهدفت ترسانة حزب الله العسكرية خيمة للعدو الإسرائيلي في داخلها جنود في مستوطنة راميم مقابل بلدة مركبا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني

وكانت سكاي نيوز قد أشارت في وقت سابق الي أن قنابل فوسفورية سقطت في منطقة الخيام اللبنانية على الحدود مع إسرائيل.

ويشار الي ان الوضع متوتر جنوب لبنان حيث تواصل قوات الاحتلال "الاسرائيلي" القصف علي الحدود اللبنانية والذي يطال محيط بلدة كفركلا في القطاع الشرقي.

وفي وقت سابق من اليوم أطلقت المقاومة في جنوب لبنان أطلقت صاروخاً مضاداً للدروع باتجاه محيط مستوطنة المطلة في شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة

ومن جانبها قصفت قوات العدو "الاسرائيلي" استهدف تلة الحمامص في القطاع الشرقي جنوب لبنان

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