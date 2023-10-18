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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن الموافقة على إرسال المساعدات لغزة عبر مصر

صدى البلد

قالت الحكومة الإسرائيلية، إنه في ضوء الدعم الأمريكي الواسع النطاق والحيوي للجهود الحربية الإسرائيلية وبناء على طلب الرئيس بايدن بتقديم مساعدات إنسانية أساسية، قرر المجلس الوزاري المصغر بالإجماع ما يلي:

أولا، لن تسمح إسرائيل بتقديم أي مساعدات إنسانية عبر أراضيها إلى قطاع غزة طالما لا تتم إعادة الرهائن لدى حماس.

ثانيا، تطالب تل أبيب ترتيب زيارات للصليب الأحمر للأسري الإسرائيليين وهي تعمل على حشد دعم دولي واسع النطاق لهذه المطالبة.

ثالثا، بناء على طلب الرئيس بايدن، إسرائيل لن تحبط تقديم معونات إنسانية من مصر طالما احتوت هذه على المواد الغذائية والمياه والأدوية التي ترسل إلى سكان مدنيين يتواجدون في جنوب قطاع غزة, وطالما لا تصل هذه الإمدادات إلى حماس.

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