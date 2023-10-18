بعد سلسلة هجمات.. وزير الدفاع الأمريكي يبعث برسالة تحذير لـ حزب الله

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إنه على حزب الله اللبناني وقف هجماته من جنوب لبنان ضد إسرائيل.

وحسب بيان صادر عن البنتاجون، “دعا وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حزب الله في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع يوآف جالانت إلى وقف هجماته من جنوب لبنان على إسرائيل”.

وحسب البيان، شدد وزير الدفاع الأمريكي، على أهمية توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تدمير موقعين داخل لبنان تم رصد محاولة لاستخدامهما لإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إحدى دباباته قصفت موقعين لإطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات في جنوب لبنان، حيث حدد الجيش محاولة لتنفيذ هجوم.

وتم ضرب موقع ثالث لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات بعد هجوم على بلدة المطلة الشمالية.

وفي الوقت نفسه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قذائف أطلقت من لبنان على منطقة جبل دوف المتنازع عليها.