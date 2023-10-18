إصرار على تحقيق النصر.. أحد أبطال أكتوبر: كنا بنحارب العدو وإحنا صايمين

كشف الجندي مقاتل علي سرور، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تفاصيل وكواليس مشاركته في حرب أكتوبر 1973.

وقال علي سرور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد العبور في يوم 6 أكتوبر كان معنا تعيين يكفي 5 أيام وكان عبارة عن معلبات وبسكوت ".

وأضاف علي سرور:" كنا نحافظ على تعيين القتال بعد العبور لشرق القناة نظرا لعدم وصول تعيين في أول ايام القتال".

وتابع علي سرور :" كنا بنحارب العدو الإسرائيلي وإحنا صايمين ولم يكن هناك أكل طازج طوال فترة القتال وكنا نتناول تعيين جاف ".

وأكمل علي سرور :" كان هناك إصرار بين الجنود لخوض الحرب وتحرير الأرض من العدو الإسرائيلي ".