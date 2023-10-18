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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصرار على تحقيق النصر.. أحد أبطال أكتوبر: كنا بنحارب العدو وإحنا صايمين

أحد أبطال أكتوبر
أحد أبطال أكتوبر

كشف الجندي مقاتل علي سرور، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تفاصيل وكواليس مشاركته في حرب أكتوبر 1973.

 

أحد أبطال أكتوبر: أسقطت طائرة للعدو بصاروخ دفاع جوي.. فيديو

أحد أبطال أكتوبر: قبل الحرب بـ3 شهور نفذنا خداعا للعدو على طول القناة

 

وقال علي سرور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  بعد العبور في يوم 6 أكتوبر كان معنا تعيين يكفي 5 أيام وكان عبارة عن معلبات وبسكوت ".

 

 وأضاف علي سرور:"  كنا نحافظ على تعيين القتال بعد العبور لشرق القناة  نظرا لعدم وصول تعيين في أول ايام القتال".

 

 وتابع علي سرور :" كنا بنحارب العدو الإسرائيلي وإحنا صايمين  ولم يكن هناك أكل طازج طوال فترة القتال وكنا نتناول تعيين جاف ".

 

وأكمل علي سرور :" كان هناك إصرار بين الجنود  لخوض الحرب وتحرير الأرض من العدو الإسرائيلي ".

 

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