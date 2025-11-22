القومي لحقوق الإنسان يعلن عن غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تأسيس غرفة عمليات إعلامية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار استعداداته لمراقبة سير الانتخابات في المرحلة الثانية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الغرفة ستتولى تسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين أثناء تغطيتهم للانتخابات في محافظات المرحلة الثانية.

تفاصيل الانتخابات في الخارج

كما أشار إلى أن الانتخابات ستجري في الخارج يومي 22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.

وأضاف ممدوح أن الغرفة الإعلامية ستسهم في ضمان الشفافية والنزاهة، وستكون بمثابة حلقة وصل بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان حق المواطنين في المعرفة ورفع أي شكاوى قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد أن المجلس سيواصل دوره في تعزيز قيم حقوق الإنسان والشفافية، وسيتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومع منظمات المجتمع المدني لمتابعة سير العملية الانتخابية وحل أي مشكلات قد تطرأ.