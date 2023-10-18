ضابط مخابرات سابق بالجيش الأمريكي: حماس ستستدرج إسرائيل إلى «فخ الموت»

أفاد ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي سكوت ريتر بأن المقاومة الفلسطينية “كتائب القسام” وفصائل المقاومة ستدمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في حال حدوث عملية برية في قطاع غزة.

ووفقاً لـ روسيا اليوم، قال ريتر في مقابلة له مع قناة يوتيوب "الحكم على الحرية" أن الاحتلال الإسرائيلي إذا ذهبوا إلى غزة، سأكون صادقا تماما معكم، سيموتون.. سيموتون بأعداد لم يرها الإسرائيليون من قبل".

وأضاف ريتر، فإن كتائب القسام التابعة للمقاومة الفلسطينية "حماس" جاهزة لعملية برية وستقوم باستدراج إسرائيل إلى "فخ الموت".

وأشار ريتر إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرك أنه ليس فقط هناك "استحالة" انتصار إسرائيل، بل أيضا عدم قدرة الولايات المتحدة على مساعدتها في حالة مشاركة حزب الله وإيران في الصراع.

وتابع ريتر: "ليس لدينا القوة لذلك، ولذلك، نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا الصراع الآن، وهذا ما سيقوله بايدن لإسرائيل".

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من 3000 شهيد، في حين تجاوز عدد القتلى في إسرائيل 1300 قتيل بينهم 300 عسكري.