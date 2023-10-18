كرم جبر: الوضع الحالي وحد صفوف المصريين والكل وراء الرئيس السيسي

قال كرم جبر رئيس المجلس القومي لتنظيم الإعلام، إن حديث الرئيس السيسي اليوم مع المستشار الألماني كان قويا وواضح للغاية، كما أن الرئيس السيسي كشف المؤامرة التي تقوم بها إسرائيل.



ولفت “كرم جبر” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “دي إم سي”، إلى أن الغرب يسعى إلى خلق منطقة توتر جديدة داخل الشرق الأوسط، مطالبا بوقف كافة محاولات التعاون مع إسرائيل مع الدول العربية والإسلامية.

وشدد على أن الوضع الحالي وحد صفوف المصريين، وجعل الجميع يقف وراء الرئيس السيسي، وذلك لحماية الأرض المصرية والحفاظ على القضية الفلسطينية.

ونوة إلى أن الإعلام الغربي يدعم من الجانب الصهيوني، ويعمل على تجميل وحشية إسرائيل، ولذلك يجب أن يكون للإعلام العربي وقفة، ويعمل على إظهار الوجة الحقيقي لإسرائيل.