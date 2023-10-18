عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: الوضع الحالي وحد صفوف المصريين والكل وراء الرئيس السيسي

كرم جبر رئيس المجلس
كرم جبر رئيس المجلس القومي لتنظيم الإعلام

قال كرم جبر رئيس المجلس القومي لتنظيم الإعلام، إن حديث الرئيس السيسي اليوم مع المستشار الألماني كان قويا وواضح للغاية، كما أن الرئيس السيسي كشف المؤامرة التي تقوم بها إسرائيل.

ولفت “كرم جبر” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “دي إم سي”، إلى أن الغرب يسعى إلى خلق منطقة توتر جديدة داخل الشرق الأوسط، مطالبا بوقف كافة محاولات التعاون مع إسرائيل مع الدول العربية والإسلامية.

 

وشدد على أن الوضع الحالي وحد صفوف المصريين، وجعل الجميع يقف وراء الرئيس السيسي، وذلك لحماية الأرض المصرية والحفاظ على القضية الفلسطينية.

 

ونوة إلى أن الإعلام الغربي يدعم من الجانب الصهيوني، ويعمل على تجميل وحشية إسرائيل، ولذلك يجب أن يكون للإعلام العربي وقفة، ويعمل على إظهار الوجة الحقيقي لإسرائيل.

كرم جبر الرئيس السيسي السيسي المستشار الألماني الغرب الاعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكالمات ورسائل دولية مجانية| إعلان عاجل من فودافون مصر بسبب أحداث غزة

عندي لك شاي وفطير.. بوتين يسخر من بايدن بعد تصريح صادم للرئيس الأمريكي

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

إسرائيل تتراجع عن دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

عميل مزدوج في مباراة سيمبا| استبعاد نجم الأهلي من اللقاء.. وظروف أسرية تصدم كولر

بعد اجتماع طارئ.. قرارات نارية لمجلس الأهلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

بنك الطعام المصري من رفح: مرابطون حتى الإغاثة

مسعفة فلسطينية تفاجأ بأمر صادم وهي تداوي المصابين| فيديو

اليوم الأول.. الهيئة الوطنية تبدأ فحص طلبات اعتراضات المرشحين في انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي يؤكدان رفض الحصار الجماعي والتهجير لأهالي غزة

الاحتلال يجند مئات من جنود الاحتياط للمساعدة في معركة العلاقات العامة

الهيئة الوطنية تنتهي من استلام اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة مخاطر البطاطس ذات البراعم

مفاجأة صادمة لجمهور الزمالك| هل سيرحل فتوح؟.. وهذا موقف العرض المقدم

بالصدفة.. فلسطينيون يوثقون لحظات قصفهما في أحد شوارع غزة

ماتيجي نشوف.. إطلالات هنا شيحة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

بـ4600 دولار.. محمد رمضان يثير الجدل بجاكيت يحمل شعار الماسونية.. اعرف الحقيقة

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لإسرائيل بشأن مستشفى المعمداني «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ