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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامى: المجتمع الغربى انقلب على مبادئه من أجل إسرائيل

الإعلامى يوسف الحسينى
الإعلامى يوسف الحسينى

قال الإعلامى يوسف الحسينى،أن مجلس الأمن الدولي فشل للمرة الثانية فى إصدار قرار بوقف إطلاق النار.

وأضاف يوسف الحسينى، خلال برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن المجتمع الغربى انقلب على مبادئه من أجل إسرائيل، مبديا استغرابه من حجم الدعم العسكري الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل.

وتابع يوسف الحسيني قائلا:" كل الدعم العسكرى دا عشان القضاء على حماس، طب ماهى لو بالقوة دى كانت حررت فلسطين والعالم".

مجلس الشيوخ 


قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى الشقيق غاشم ووحشى غير مبرر ويخالف المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.

وأضاف عبدالرازق خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الشيوخ بشأن تداعيات التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين، أن المجلس يدين الحرب ويعتبرها حرب تطهير عرقى ضد شعب غزة الأعزل المحاصر.

المرضى والجرحى
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، ان الحرب الغاشمة لم ترحم حتى المرضى والجرحى فى مستشفى المعمدانى شرق غزة، فقتلت الحرب المئات مثلما قتلت الاطفال بمدرسة بحر البقر من قبل.
 

إسرائيل الاعتداء الإسرائيلي الإعلامي يوسف الحسيني إطلاق النار الدعم العسكري الشعب الفلسطيني

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