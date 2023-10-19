التسجيل بالبرنامج التدريبي للنشر الدولي بجامعة حلوان عبر هذا.. الرابط



تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للباحثين و طلاب الدراسات العليا و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، و الطلاب بهدف تنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المراكز التدريبية بالجامعة و مع الكيانات المختلفة بها كلٌ وفق تخصصه.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية القدرات لاعضاء هيئة التدريس ، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس و الباحثين والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و من البرامج التدريبية لتنمية قدرات الباحثين كشفت الجامعة عن فتح باب التقدم لبرنامج الطرق الصحيحة للكتابة العلمية و النشر الدولي .

و اوضحت الجامعة انه يتم التسجيل بالبرنامج التدريبي للباحثين و اعضاء هيئة التدريس و طلاب الدراسات العليا بجامعة حلوان عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbubANDPiX5Gdrgk4fflcZMpLP31VaNBwCL-0chavKfWmKSA/closedform?mibextid=Zxz2cZ

وتقام اغلب البرامج التدريبية بجامعة حلوان لاعضاء هيئة التدريس بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية و منعا للتكدس



وقد استقبل اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدا صينيا ضم نائبتي رئيسي جامعة نانجينغ وشانغان الصينية، وسكرتير عام هيئة المنح الصينية والوفد المرافق لهم، لبحث آليات التعاون بين جامعة حلوان والجامعات الصينية.

وناقش الاجتماع- الذي عقد بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث- بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة حلوان ونظيرتها الصينية.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن ترحيبه بالوفد الصيني وأكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، وخلال كلمته رحب الدكتور السيد قنديل بالتعاون مع الجانب الصيني، مؤكدا عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين.

وأعطى رئيس جامعة حلوان، نبذة تعريفية عن الجامعة، حيث أوضح أنها بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة، وتتميز بوجود تخصصات فريدة في مصر والوطن العربي، مبينا أن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية، وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن.

وأوضح الدكتور قنديل إلى أهمية تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتعليم اللغة، وتبادل المجلات العلمية والنشر الدولي بين جامعة حلوان والجامعات الصينية وكذلك تبادل الأبحاث العلمية المشتركة.

من جهتهم، أعرب الوفد الصيني عن استعداده لدعم التعاون المشترك بين البلدين، وتوطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز فرص التبادل الثقافي والأكاديمي.