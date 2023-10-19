أخبار التعليم|جامعة القاهرة تعلن الحداد وتنكس الأعلام ترحما على أرواح الشهداء الفلسطينيين.. طلاب طنطا يدعمون رفض الرئيس السيسي تهجير أهالي غزة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فى تظاهرة حاشدة| طلاب جامعة طنطا يدعمون رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين

أعلن طلاب جامعة طنطا والعاملين بها التأييد والدعم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

جامعة حلوان: تسهيلات بالإجراءات الخاصة بالتكافل الاجتماعي للمستحقين

تسعي الجامعات إلى دعم الطلاب الغير قادرين ماديا وتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

رئيس جامعة العريش: نحرص على تهيئة جو أسري للطلاب لتسود المودة والألفة

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش ، شمال سيناء، مطاعم المدن الجامعية (البنين – البنات)، للاطمئنان على مستوي الخدمة المقدمة لأبنائه الطلاب، والتأكد من مدي توافر عناصر الراحة والرعاية والاهتمام بالطلاب.

نكشف تفاصيل الدعم المقدم من صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات للطلاب

تسعى الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لهم فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

جامعة عين شمس تعلن الحداد وتنكس الأعلام ترحما على شهداء غزة

استكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

جامعة القاهرة تعلن الحداد وتنكس الأعلام ترحما على أرواح الشهداء الفلسطينيين

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنكيس أعلام جامعة القاهرة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تنفيذًا لقرارجچ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أيام.

عميدة إعلام القاهرة السابقة : تقرير BBC قاد إسرائيل لقصف مستشفى المعمداني|خاص

علقت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة السابقة ، على ما فعتله قناة bbc من نشر تقرير يحتوى على معلومات غير صحيحة والذى اعتبره البعض مسئولاً بشكل غير مباشر عن قيام إسرائيل بقصف مستشفى المعمداني في غزة.