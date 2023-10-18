"البارالمبية" تدعم وتؤيد قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على أمن البلاد

أصدرت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بيانا تعبر فيه عن تأييدها ودعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والافعال الاجرامية التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والأطفال العزل،

والاشادة بتعامل الرئيس مع الوضع الراهن ودعوته لإيقاف نزيف الدماء والمجازر المتلاحقة التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى.

وأكدت اللجنة دعمها لخطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينيين قسريا إلى مصر وخاصة سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم إلى الأبد.

وأكدت اللجنه البارالمبية وجميع أسرة الرياضة من ذوى الاعاقة وقوفها الكامل مع الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كان الثمن ، مشددة على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصري أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.