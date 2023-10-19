بالأسماء..ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في سوهاج إلى 4 و12 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق جهينة الغربي إلى 4 أشخاص بينما أصيب 12 شخصًا بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مركز ومدينة جهينة دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مركز جهينة دائرة المركز، ووجود 3 جثث ومصابين، ثم ازداد عدد الضحايا إلى 4 أشخاص.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة، عند البنزينة الوطنية بمدخل مدينة جهينة، اختلت عجلة القيادة بين يديه؛ ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق؛ ما أدى إلى انتهاء حياة 4 أشخاص وإصابة 12 شخصًا أخرين.

اسماء ضحايا الحادث

وننشر لكم اسماء الضحايا والمصابين في سطورنا التالية:" نوره نوبي احمد 20سنه جثة، علي عبدالحميد احمد 57 سنه جثة، عادل عبدالحميد احمد جثة، عبدالقادر جثة، عبدالراضي سامورسي- 55 سنة- اسنا- كدمات، احمد ابراهيم سالم 22 سنة اسنا كدمات، هناء محمد محمود 25 سنة أسوان كدمات".

"زينب محمد محمود 24 سنة أسوان كدمات، أميرة محمد محمود 15 سنة إدفو، عادل نور 50 سنة اسنا اشتباه كسر بعظام الجمجمة، حسنين عبدالوهاب محمد 33 سنة إدفو كدمات، ياسمين احمد 30 سنة اسنا كدمات، سيدة عبدالعال محمد 55 سنة اسنا كدمة بالعين وكدمات، احمد فتحي احمد 30 سنة الأقصر اشتباه ما بعد الارتجاج، رحمه علي 5 سنين اسنا نزيف بالبطن، نورا عبدالفتاح 45 سنة، كدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل الجثث الـ3 إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي، وتم نقل جثة عبدالقادر إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي بينما تم نقل المصابين الأخرين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.