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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يشيد بتصريحات محمد صلاح وينتقد العنصرية ضد بنزيما

صدى البلد

 


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد صلاح أخرس جميع الألسنة التي قامت بالهجوم ضده خلال الأيام الماضية وخرج بنفسه للحديث عن الوضع الحالي في فلسطين عبر فيديو مسجل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "محمد صلاح تحدث بإحساس المصري العربي الإنساني وطالب بدخول المساعدات إلى قطاع غزة بأسرع وقت".

وأضاف: "كل المؤسسات الرياضية والأندية المصرية أدانت الاعتداء الغاشم، ورئيس الجمهورية أعلن الحداد لمدة ثلاث أيام على أرواح الشهداء في فلسطين، كما تم اصدار العديد من البيانات الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق وإدانة العدوان الذي يتعرض له سكان قطاع غزة".

وانتقد شبانة العنصرية الفرنسية تجاه المهاجم كريم بنزيما، مؤكدا أن تلك الأزمة أظهرت الوجه القبيح للغرب، مبديا دهشته من التصريحات التي خرجت لاتهام اللاعب بأنه على علاقة بجماعة الأخوان.

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