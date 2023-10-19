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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف يُحمّل واشنطن مسئولية فشل وقف إطلاق النار بغزة.. ويحذر من الحرب

دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي يمكن أن يتحول إلى حرب حقيقية واسعة.

وأكد دميتري ميدفيديف اليوم الخميس، أن حل النزاع في الشرق الأوسط ممكن فقط بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف، أن واشنطن تتحمل مسئولية إفشال سعي مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

وقد أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" في وقت سابق، أن هناك قلقًا بالغًا بشأن احتمال تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب إقليمية.

وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفي المعمداني في قطاع غزة، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال “بوتين”، في تعليق على قصف المستشفى المعمداني في غزة، إن هذه كارثة، وإشارة على ضرورة وقف الصراع في غزة فورا.

وأضاف الرئيس الروسي: "لدي انطباع بأن الأطراف الرئيسية في النزاع "إسرائيل وحماس" لا تريد أن يتفاقم الصراع بين إسرائيل وفلسطين"، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة مأساة يجب أن تتوقف.

وشدد “بوتين” على أن روسيا دائما تدعو إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وهذا هو الموقف الروسي، لافتا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل وطويل الأمد في المنطقة.

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