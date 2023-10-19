جامعة الوادي الجديد تعلن حالة الحداد 3 أيام ترحمًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد الحداد وتنكيس الأعلام بجامعة الوادي الجديد ترحمًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين تنفيذاً للقرار الرئاسي بإعلان حالة الحداد العام.

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي أن الجامعة كمؤسسة علمية وثقافية تتضامن مع أهالي قطاع غزة وتدعو المجتمع الدولي إلي القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.