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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بنادي الهجن والفروسية الدولي

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد: نسعى لتوسيع نطاق تسويق منتجات التمور بالأسواق العالمية

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بمنصة المشاهدة الرئيسية وتجهيز قاعات كبار الزوار، موجهًا بسرعة الإنتهاء من إنشاء المسرح و القرية التراثية التي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، والبدء في أعمال اللاند سكيب بمدخل النادي، واستكمال تمهيد وتسوية المنطقة المحيطة بمضمار السباق.

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قرار جمهوري بالتجديد للدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيسًا لجامعة الوادي الجديد

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