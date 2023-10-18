محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بنادي الهجن والفروسية الدولي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بمنصة المشاهدة الرئيسية وتجهيز قاعات كبار الزوار، موجهًا بسرعة الإنتهاء من إنشاء المسرح و القرية التراثية التي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، والبدء في أعمال اللاند سكيب بمدخل النادي، واستكمال تمهيد وتسوية المنطقة المحيطة بمضمار السباق.