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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 19 أكتوبر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر تطورات مستمرة في الأسواق على مدار الأيام الماضية، حيث حدث تحرك نحو الصعود بشكل ملحوظ قبل أن ينخفض مجددًا بالتزامن مع هبوط سعر الذهب في مصر لعيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب في مصر.

انخفاض سعر الجنيه الذهب بحوالي 40 جنيها بختام تداولات أمس

وانخفض سعر الجنيه الذهب بحوالي 40 جنيها بختام تداولات أمس الأربعاء، بعد هبوط سعر الذهب عيار 21 حوالي خمسة جنيهات، حيث يتراجع الجنيه الذهب وفق لانخفاض سعر عيار 21 بوصفه المكون للجنيه الذهب .

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 19 أكتوبر 2023 يسجل 18920 جنيها ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 ويتم احتساب سعر الجنيه الذهب من خلال المعادلة التالية"ضرب سعر الذهب عيار 21 في وزن الجنيه الذهب 8 جرامات يكون الناتج هو سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية.

 

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