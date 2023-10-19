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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية: نفوض الرئيس في أي قرارات للحفاظ على مصر واستقرارها

محمد المهندس
محمد المهندس

أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، تفويضها ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية وتأمين مصر داخليا وخارجيا، وذلك التفويض يأتي من مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومية وشعبها النوعية التي تضم أكثر من 1200 شركة .

وأكدت الغرفة، في بيان لها، أن المخاطر تحيط بالمنطقة من كل جانب، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني بالقاهرة جاءت واضحة وصريحة فيما يتعلق بالعنف الدائر في فلسطين من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على الأبرياء، وأيضا فيما يخص مصر وأمنها واستقرارها. 

وقالت: “نحن ندعم ونؤيد كل ما أعلنه الرئيس السيسي، ونقف خلفه في كل قرارته للحفاظ على مصر والمصريين”.

وأكد محمد المهندس، رئيس الغرفة، أن ما قام به المصريون في مختلف أنحاء مصر من تظاهرات حاشدة وداعمة للرئيس السيسي وتفويضه في أي قرارات تحافظ على أمن واستقرار مصر، رسالة للعالم كله بأن المصريين خلف قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي على قلب رجل واحد.

غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المصرية إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأمين مصر تدعم وتفوض الرئيس السيسي

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