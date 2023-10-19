كاميرا 108 ميجابكسل.. هونر تطلق موبايل جديدا بمواصفات جبارة

أضافت شركة هونر Honor، هاتف ذكي جديد ضمن الفئة المتوسطة على موقعها على الإنترنت في المملكة العربية السعودية، والذي يتميز بشاشة كبيرة وعمر بطارية طويلا يدوم لثلاثة أيام.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هونر الجديد Honor X9b، بشاشة عرض منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض FullHD+ تبلغ دقتها 1200 × 2652 بكسل، تتمتع الشاشة بمعدل يصل إلى 120 هرتز في الثانية.



مواصفات هاتف هونر Honor X9b



يحتوي الجزء الخلفي، من هاتف هونر Honor X9b، بكاميرا خلفية ثلاثية مع فلاش LED، تتميز بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل موجودة داخل فتحة مثقوبة أعلى الشاشة.

Honor X9b

يعمل هاتف هونر Honor X9b، بواسطة معالج ثماني النواة بتردد 2.4 جيجاهرتز، من نوع Snapdragon 6 Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

ويأتي هاتف هونر Honor X9b، مزودا بواجهة المستخدم MagicOS 7.2 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويحتوي على قارئ لبصمات الأصابع على الإطار الجانبي للجهاز مدمج في مفتاح التشغيل، ومكبرات صوت مزدوجة لدعم الصوت عالي الدقة، يتميز الهاتف الذكي أيضا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليمتر، ومنفذ شحن من النوع USB-C.

Honor X9b

ويحتوي هاتف هونر Honor X9b، على بطارية تبلغ قوتها 5800 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 35 وات.

ويتوفر هاتف هونر Honor Play 8T، في 3 ألوان هي: البرتقالى والأسود والأخضر، ولم تؤكد الشركة تفاصيل الأسعار والتوافر حتى الآن.