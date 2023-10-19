عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: مصر شعب وقيادة أحبطت مخططات التهجير والتصفية للقضية الفلسطينية

المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أدان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، دفاع المجتمع الدولي عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد إخواننا في غزة، والتي راح ضحيتها مئات الأطفال والنساء، ومحاولاتهم المستميتة لتشويه الحقائق وقلبها لتكوين رأي عام عالمي داعم للكيان الصهيوني، موضحا أن القيادة السياسية مدعومة برغبة شعبية عارمة ومشاعر قومية ووطنية كان لها أكبر الأثر في إحباط مخططات التهجير.

 

وقال "الجندي" فى بيان صحفى له، ان هناك حالة من الصمت الدولى تثير الريبة والاستغراب، فقد اكتفت بعض الدول ببيانات الشجب والإدانة، والتي لا تتناسب مع حجم المجازر التي ترتكب كل يوم في حق سكان غزة، الذين يلاحقهم الموت من كل مكان، من لا يموت بصواريخ الاحتلال، يموت جوعا أو عطشا أو داخل المستشفيات بسبب غياب الحد الأدني من الرعاية الصحية، مطالبا الدول العربية بتحمل مسئوليتها، والوقوف إلي جانب مصر من أجل التصدي للحصار وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال، من أجل دفع سكان غزة للنزوح جنوبا باتجاه سيناء.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قدر مصر الدائم ان تحمل هموم الأمة العربية وحدها، وأن تقف وحيدة في مواجهة التحديات، مؤكدا دعم الشعب المصري بكل أطيافه  خلف الدولة وقيادتها السياسية في جميع القرارات التي يتم اتخاذها لحماية الأمن القومي المصري وحفظ أمن واستقرار مصر، خاصة ما يتعلق بتهجير سكان قطاع غزة إلي سيناء، والضغط علي جميع الأطراف العالمية المؤثرة من أجل التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعلان هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

 

وشدد النائب حازم الجندي على أن ما حدث من جرائم في قطاع غزة سيظل نقطة سوداء في تاريخ الإنسانية، وعار يلاحق  المجتمع الدولي خاصة الدول الأربعة التي رفضت التصويت لصالح قرار وقف الاعتداءات في مجلس الأمن، مؤكدا ازدواجية العالم في التعامل مع القضايا الإنسانية، فبعد عقود من مكافحة العنصرية تطل علينا برأسها من جديد لتؤكد أن الرجل الأبيض لم يتخل يوما عن نرجسيته وعنصريته التي دفعته إلي ارتكاب جرائم لازال التاريخ يذكرها إلي اليوم، ورغم محاولاتهم الدائمة لمحوها إلا انه تكرر مع اختلاف الضحايا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي القيادة السياسية مخططات التهجير حازم الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف سيناء من خريطة مصر يزعج الملايين .. إليك الحكاية كاملة

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

حدث مهم يغير الأوضاع في غزة بعد 12 ساعة.. ماذا ستفعل مصر؟

بيان عاجل من حماس بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح بفيديو دعم غزة.. وهذه حقيقة إيقافه

81 طن .. وصول أضخم طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار العريش

2700 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2023

ترشيحاتنا

بعد العراق واليمن.. هجوم على القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا

حاخام: نحن نناهض الصهيونية وندافع عن فلسطين ضد الهجمات الإسرائيلية الوحشية

تفجير خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" شرقي سوريا

عمرو يوسف عن وقفة المنصة: بكرة هنوصل صوتنا للعالم

بيان عاجل من 35 عضوا في الكونجرس الأمريكي بشأن إنقاذ غزة

تفاقم الأزمة الإنسانية.. ألمانيا تزيد مساعدات الإغاثة بقطاع غزة بمقدار 50 مليون يورو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبر هيرو بعلم فلسطين..تونسي بفرنسا يثير غضب الشرطة بالرقص على أنغام "دمي فلسطيني"

شاهد ياسمين الخطيب بدون مكياج علي السوشيال ميديا

رجع فخر العرب.. ماذا قالت الصحافة العالمية وجمهور محمد صلاح عن فيديو دعم غزة؟

قصة مؤثرة لاستشهاد شقيقان فلسطينيان وزوجاتهم برصاص الاحتلال: ربوا عيالهم سوا

فيديو

فتح معبر رفح غدًا .. وارتفاع عدد الشهداء لـ4859

حذف سيناء من على خريطة مصر .. تفاصيل مهمة / فيديو جراف

لا تنازل عن أرض مصر.. رسائل قوية للنائب محمد أبو العينين.. فيديو

شهادة رد الجميل.. تفاصيل أعلى عائد في البنوك لكبار السن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ