انتفاضة نواب التنسيقية ضد جرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين .. وتفويض السيسي لحماية الأمن القومي المصري

النائبة هيام فاروق:

أفوض الرئيس السيسي في أي قرارات ونقف خلفه.. ونرفض تصفية القضية الفلسطينية

النائب محمد عبد العزيز :

المجتمع الدولي شريك في الجريمة مجلس الأمن تحول لأضحوكة كبرى

نائب التنسيقية عمرو درويش بجلسة طارئة لمجلس النواب:

أمن مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه

النائبة مرثا محروس:

أدعم قرارات الرئيس السيسي وأفوضه لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن مصر القومي

انطلقت، اليوم فعاليات الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.

وشهدت الجلسة مشاركات فعالة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذين أكدوا على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير القسري.



وقال النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "هنا فلسطين من القاهرة" في كل شارع في مصر نقول لكم إن ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا وشهيدكم شهيدنا وبإذن الله يأتي يوم و نقول لكم إن نصركم هو نصرنا.



وقال خلال خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب " ندرك أن أهلنا في فلسطين يواجهون مجرم يسمي نفسه دولة و الجرائم فاقت كل الحدود من مذبحة دير ياسين لجنين و من محمد الدرة مستشفى المعمداني و بحر البقر و كل الجرائم عبر التاريخ وأَضاف " نحيي نضال الشعب الفلسطيني و الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس



ووجه النائب محمد عبد العزيز "موقف الرئيس ليس فقط دفاع عن الأمن القومي وإنما يدوس على صفقة القرن و محاولات التهجير القسري و محاولات تصفية القضية الفلسطينية و الشعب المصري يقف مع الرئيس في هذا الموقف دفاعا عن الأمن القومي المصري و مصر الكبيرة قلب الأمة العربية النابض و الضامن لبقاء الأمة العربية و القوات المسلحة المدعومة من 105 مليون مصري .



و قال النائب محمد عبد العزيز " المجتمع الدولي صامت و شريك في الجريمة و الصمت الفاضح ينتهك اتفاقيات جنيف و حقوق الانسان ، وأضاف " مجلس الأمن تحول لأضحوكة كبرى ، موضحا أن سلاح حقوق الانسان يستخدم فقط مع الدول التي تختلف معهم يصمون آذانهم عن سماع قتل الأطفال و المواطنين .

وأكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدانة تنسيقية شباب الأحزاب جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من الأطفال من شعبنا العربي في فلسطين.

وقال درويش، خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعلن تأييدها ودعمها الكامل والمطلق للموقف الصلب والشجاع الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.



كما أكد درويش، أن موقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما يدرك جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك نؤكد دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه".



وقال إن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحيي نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أن التنسيقية تؤيد موقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وحماية الأمن القومي المصري والعربي.

كما يدعو تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الموقف المصري والحفاظ على أمننا القومى"، مختتما كلمته بشعار "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر"

أكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمها وتأييدها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقالت فاروق، في كلمتها خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ اليوم: أعرب عن كامل حزني وأسفى لما حدث فى فلسطين الحبيبة، وأتقدم بخالص العزاء لشهداء قصف مستشفى المعمدانى، وأدين جميع الأعمال البربرية والوحشية التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي والتى تستهدف المدنيين والأطفال والمرضى.

وأكدت على رفضها تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي غزة إلى سيناء، وتابعت: أفوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري والوقوف بقوة وصلابة ضد أي محاولات للمساس بالأمن القومي لمصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي التي تضمر الشر لمصرنا الحبيبة، وأمام هذه التحديات الجسام نعلن وقوفنا خلف الرئيس السيسى".

واختتمت كلمتها قائلة: "تحية لشهداء فلسطين وشعب فلسطين الصامد فى غزة.. لا لتصفية القضية.. ولا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

وأعلنت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري.

وقالت "محروس" في كلمتها خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم:" تعجز الكلمات عن التعبير عما في قلوبنا من حزن، وتعجز كل كلمات الغضب عن وصف نيران قلوبنا تجاه ما يتم من إبادة جماعية لشعف فلسطين في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، اليوم يجتمع مجلس النواب وتنكس أعلامه، اليوم إعلان رسمى لوفاة الإنسانية، إعلان لحالة وفاة جديدة وهى وفاة للإنسانية، اليوم الذي يصبح العدل هو الكيل بمكيالين ويتمنع فيه وصول المساعدات إلى قطاع غزة لدعم شعب أعزل ومدنيين أبرياء وأطفال ونساء وشيوخ يقتلون على يد الاحتلال، حالة وفاة للإنسانية اليوم الذى يصم المجتمع الدولى أذنه عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فهى وفاة للإنسانية".

وأكدت عضو مجلس النواب عن التنسيقية تأييدها ودعمها للإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية، قائلة: "يا بخت مصر بقائدها العظيم، رجل يبذل كل الجهود على المستوى الدولي والعربي، أفتخر وأفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن القومي المصرى، واتخاذ كل يراه لحل القضية الفطينية، وباسمى واسم سيدات مصر أعلن دعمنا وتأييدنا للإجراءات التي يتخذها الرئيس السيسي".