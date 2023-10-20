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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

دار علوم القاهرة تنظم دورة لإعداد معلم العربية لغير الناطقين بها

صدى البلد

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة علي بداية الحجز في دورات تدريبة جديدة وعن الدورات المتاحة بالمركز.

وأوضح مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن قد بدأ حجز  دورة إعداد معلم العربية لغير الناطقين بها، ويحصل الدارس في نهاية الدورة على شهادة معتمدة.

وأشار المركز إلى أن على الراغبين في الحجز والإشتراك في الدورات التدريبة التوجه إلي مقر المركز بالكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت، ومدة الدورة ١٥ ساعة تدريبية، ويلقي الدورة الدكتورة أحمد رجب حجازي.

وعلى جانب آخر وتنفيذًا لقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنكيس أعلام جامعة القاهرة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأعربت جامعة القاهرة عن تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التى اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه أحداث غزة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام فى العالم، تتضامن مع أهالى قطاع غزة، وتدعو المجتمع العالمى إلى القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

وتأتي مظاهرات طلاب الجامعات المصرية ضد الكيان الإسرائيلى ونصرة الشعب الفلسطيني تأيد لموقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

ورفع الطلاب العلم الفلسطينى وسط هتافات ضد ما يفعله هذا الكيان الإسرائيلى مع المدنيين والأطفال فى غزة، حيث خرج طلاب جامعة سوهاج، في تظاهرات حاشدة من أجل القضية الفلسطينية، ودعمها ودعم ابناء فلسطين؛ حزنًا على ما حدث للأهالي العزل بدولة فلسطين العريقة ذو القيمة الدينية والتاريخية العظيمة.

ووقف طلاب وطالبات جامعة سوهاج صفًا واحدًا يناشدون العالم بإنقاذ الفلسطينين ودعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين جانبًا إلى جنب.

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