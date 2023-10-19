الأحرار الدستوريين يدعو مسلمي العالم لوقفة تضامنية غدا نصرة للقضية الفلسطينية

دعا حزب الأحرار الدستوريين قيادات وأعضاء في بيان له، مساء اليوم الخميس، كل مسلمي العالم لتنظيم وقفة سلمية غدا في الميادين الرئيسية لمدن العالم وذلك تنديدا لما يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة و استمرار الهجوم عليهم ومحاصرة وق.تل الأطفال والنساء وخاصة بعد حادثة قصف مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء.

وأضاف البيان أن العالم العربي والإسلامي يتابع بحسرة كبيرة الهجمات المكثفة للجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مستهدفة أحياء سكنية ومرافق مدنية وحكومية، في محاولة للانتقام من الهجوم الخاطف الذي نفذته حركة “حماس” ضد المستوطنات والمراكز العسكرية الإسرائيلية.

وفق هذا السياق ، دعا الحزب لدعم فلسطين والمدنيين في قطاع غزة من خلال تنظيم وقفة تضامنية وطنية شعبية مع الشعب الفلسطيني غدا الجمعة في ربوع العالم أجمع لرفض الممارسات الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه مواطني غزة.