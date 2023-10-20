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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو حظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 .. أحوالك ليست على ما يرام

برج الدلو
برج الدلو

يعد برج الدلو من أكثر الأبراج التى تمتلك قدرة جيدة على إدارة المال وقراءة الشخصيات والمنسوبون، وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة 20 يناير إلى 18 فبراير.

نعرض لكم توقعات برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو اليوم
برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023
يتسم برج الدلو بأنه شخص صادق، وصاحب ولاء، مبتكر، مستقل وذكى وعيوبه تكمن فى أنه عنيد، مشاكس، غير متوقع التصرفات.
برج الدلو في حظك اليوم 20/10/2023
مواليد برج الدلو أشخاص لهم مستقبل باهر لديهم شخصيات جذابة ويحبون السفر والمغامرة والابتكار فى مجالات مختلفة، روحهم المرحة تجعلهم محل اهتمام الآخرين فهم شخصيات لا يمكن استبدالهم بآخرين.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني والممثلة ياسمين صبري ، ويقدم صدي البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
حظك اليوم برج الدلو مهنيا
تحقق إنجازات كبيرة على صعيد المهنى وستزدهر أعمالك بسهولة لأنك بذلت الكثير من الجهد فى الفترة الماضية، وكُللت نتيجة عملك فى النهاية بتقدم ملحوظ.
برج الدلو اليوم ماليا
برج الدلو اليوم تواجه بعض التحديات المالية لكن لا تقلق بقليل من الصبر والتخطيط ستتمكن من التغلب عليها ، ركز على وضع الميزانية وإيجاد طرق لتوفير المال ، ولا تخف من طلب المشورة من خبير مالي إذا لزم الأمر ، بقليل من الجهد ستعود إلى المسار الصحيح في لمح البصر.
حظك اليوم برج الدلو عاطفيا
أحوالك ليست على ما يرام مع الحبيب، بسبب نقدك الدائم له، ما يدفعه إلى الانسحاب تدريجيًا من العلاقة، ولذلك حاول أن تصلح الأمور بينك وبينه فى أقرب فرصة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي
سوف تشعر بالتحسن فى الحالة الصحية بشكل ملحوظ، بسبب انتظامك على تناول العقاقير التى وصفها الطبيب والراحة التى نلتها فى الفترة الماضية.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
عليك الحذر من الدخول فى أى مشروعات جديدة فى هذه الفترة، قد ترهقك جسديا وتزيد الحمل عليك ماديًا، وسوف تواجه الكثير من المهام غير التامة التى قد تصبح إلزامًا عليك.

يوم الحظ: السبت
لون الحظ: أزرق داكن
رقم الحظ: 22
التوافق اليومي لبرج الدلو
التوافق الطبيعي: برج الحمل ، الجوزاء ، الميزان ، القوس
الأكثر توافق اليوم: برج الأسد ، برج الدلو
التوافق العادل: السرطان ، برج العذراء ، الجدي ، الحوت
الأقل توافق: برج الثور ، برج العقرب

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