غدا.. افتتاح مكتبة الطفل بالعحوزة لجمعية مصر للثقافة

فى إطار احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مبنى مكتبة الطفل بمكتبة ٦ أكتوبر العامة، التابعة لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، فى الساعة الحادية عشرة من صباح غد السبت بالعجوزة .

وعلى هامش افتتاح المكتبة، يتفقد المحافظ معرضا للمنتجات والمشغولات اليدوية، الذى تنظمه المحافظة فى حديقة المكتبة، بمشاركة عدد من الأسر المنتجة التى ترعاها مجموعة من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى .

بحضور أشنادل محمد أمين حلمي الثانى، أمين عام وعضو مجلس إدارة جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، أبوبكر محمود مدير عام الجمعية، ياسر عثمان منسق الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ولفيف من مديري المكتبات فى مصر، وعدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي .