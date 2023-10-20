إلغاء حفل جوائز MTV الأوروبية في باريس بسبب أحداث غزة

ألغي حفل توزيع جوائز MTV الأوروبية بسبب مخاوف أمنية والوضع الراهن في العالم، وسط أحداث غزة، والصراع بين إسرائيل وحماس بحسب وصف عدد من المواقع الأجبية.

حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية MTV كان من المقرر إقامته في باريس يوم 5 نوفمبر المقبل، لكن مصدر مسئول قال في تصريحات صحفية، إلا إلغائه كان ضروريا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصراع الدائر في المنطقة.

تعيش فرنسا حاليا حالة من التهديد الإرهابي، بعد وقوع العديد من حالات الاعتداء، والتهديدات بشن هجمات في مختلف أنحاء فرنسا على يد أنصار لداعش.

حفل MTV كان يبث على الهواء مباشرة كل عام في أكثر من 150 دولة، ويقدم عروض غنائية واستعراضية مبهرة من الفنانين.

كان من المقرر أن يحضر حفل MTV هذا العام، عدد من المشاهير في مجال الغناء، ولكن إحجام عدد من النجوم المقيمين في أمريكا عن حضور الحدث بسبب الانقسام حول الأوضاع في الشرق الأوسط ساهم في اتخاذ قرار الأجيل.

أقسم حفل MTV العام الماضي في ألمانيا، وتصدرت تايلور سويفت قائمة الفائزين، وحصلت على 4 جوائز من بين 6 ترشيحات هامة، وكان سيقام هذا العام في فرنسا لأول مرة منذ 28 عاما.