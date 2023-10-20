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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في بيان متحيز لإسرائيل.. بايرن ميونخ يكشف نتائج التحقيق مع نصير مزراوي

نصير مزراوي
نصير مزراوي

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عن نتائج التحقيق مع نجمه المغربي نصير مزراوي، بسبب دعمه لفلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية.


وأظهر بايرن ميونخ تحيزه الواضح لإسرائيل، رغم قراره بعدم فرض عقوبات ضد اللاعب.


وقال النادي الألماني في بيان رسمي: "أجرى نادي بايرن ميونخ محادثة مفصلة وواضحة مع نصير مزراوي هذا الأسبوع. وكان سبب المناقشة هو منشورات اللاعب على إنستجرام فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل قبل أسبوعين تقريبًا، مما أدى إلى غضب وانتقادات".


كما قال جان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ عن نتائج التحقيق، : "لقد أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه كشخص محب للسلام يرفض الإرهاب والحرب بشكل حازم ولم يقصد أبدًا التسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته". 


وأضاف: "يعارض نادي بايرن ميونخ ونصير مزراوي بشدة نقل صراع الشرق الأوسط وعنفه إلى ألمانيا الملتزمة بالسلام،  إن الكراهية والعنف من أي نوع ليس لهما مكان في الثقافة السياسية في ألمانيا".


وتابع: "يقف نادي بايرن ميونخ إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل؛ لا شيء يبرر قتل الأطفال والعائلات".


واختتم: "يعتقد نادي بايرن ميونخ أن كرة القدم يجب أن تطلق العنان لقدرتها على المصالحة بين الثقافات المختلفة، خاصة في أصعب اللحظات. وسيبقى نصير مزراوي ضمن تشكيلة بايرن ميونخ، لكنه سيغيب عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها".

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