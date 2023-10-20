80 خيمة مصرية على حدود غزة| مشاهير أمام معبر رفح في سيناء.. مرابطون حتى الإغاثة| شاهد

مرابطون حتي الإغاثة.. تنتظر سيارات قوافل الإغاثة عند معبر رفح البري، السماح بالعبور عبر المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة لمساعدة الفلسطينيين، خاصة عقب قصف قوات الاحتلال مستشفي الأهلى المعمداني واستهداف المدنيين واستشهاد اعداد هائلة من الأطفال والفئات المختلفة.

وأعلن التحالف الوطني عن اعتصامه أمام بوابة معبر رفح البري، لحين السماح بدخول القوافل والمساعدات من أجل الفلسطينيين وقطاع غزة، ويعد هذا اليوم الثالث لاعتصام شباب التحالف الوطني، وقام بالتطوع والاعتصام معهم عدد من نجوم الوسط الفني والاعلاميين ومؤثري السوشيال ميديا.

مرابطون حتي الإغاثة

ورفع المعتصمون شعار "مرابطون حتي الإغاثة"، وشارك التحالف الوطني في الاعتصام عدد من المتطوعين والمؤسسات الأهلية ومن ضمنهم مؤسسة أبو العينين الخيرية، والذين نظموا مسيرات للتضامن مع الفلسطيننين، كما اقاموا صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين عند بوابة معبر رفح البري.

وقام الشباب المتطوع المعتصم عند معبر رفح، بنصب 80 خيمة لتصبح مقر لهم لاستمرار اعتصامهم، ويقوم عدد من النجوم المعروفة والمتطوعين ومؤثري السوشيال ميديا، بنشر الفيديوهات والصور لنقل الصورة الحية من معبر رفح البري عبر منصاتهم لتواصل الاجتماعي المختلفة.

فنانون ومؤثري السوشيال ميديا يحتشدون أمام معبر رفح

ومن ضمن المعتصمين أمام معبر رفح البري، عدد من نجوم الوسط الفني والاعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا، في انتظار دخول قوافل المساعدات عبر معبر رفح لتصل إلي أهالي غزة، ومن ضمن المشاهير المعتصمين الفنان محمد مكاوي والكاتبة ميرنا الهلباوي والإعلامية هند مدحت، بالاضافة إلي عدد من مشاهير ومؤثري السوشيال ميديا.

محمد مكاوي من أمام معبر رفح البري

ونشر الفنان محمد مكاوي، عدد من الصور والفيديوهات لاعتصامه أمام بوابة معبر رفح البري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، كما نشرت ميرنا الهلباوي صورة لها من أمام المعبر عبر حسابها الشخصي "انستجرام".

معبر رفح البري

وعلقت ميرنا الهلباوي علي الصورة كاتبة: "عند معبر رفح البري مع بنك الطعام في إنتظار ساعة الفرج لدخول المساعدات الإنسانية في غزة. القصف على غزة حالًا بنسمعه من هنا واحنا واقفين. اللهم بردًا وسلامًا عليهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين إذا عاهدوا صدقوا، وإذا قالوا التزموا، وإذا عملوا عملًا فهو صافيًا خالصًا لوجهك الكريم وضمائرنا اليقظة".

منى الشاذلي تدعم حملة "مرابطون حتى الإغاثة"

وكانت قد أعلنت الإعلامية منى الشاذلي دعمها لحملة "مرابطون حتى الإغاثة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المصري، لدعم أهل غزة والتضامن مع الشعب الفلسطينى الشقيق.

وكتبت مني الشاذلي عبر حسابها على “فيسبوك”: "لليوم الثاني عشر، وبعد كل التصريحات بالسماح بالمساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، لا شيء يحدث، وأهل غزة محاصرون، عشرات الآلاف جوعى ومرضى وجرحى ومشردين وأطفال صغار مذعورين، وقصف لا يتوقف، وأكثر من 3000 شهيد".

وأضافت منى الشاذلي: "أين ضمير وإنسانية هذه العالم، عدم دخول المساعدات والغذاء والماء والدواء جريمة دولية وإرهاب مؤكد وإبادة ممنهجة.. المعونات لا زالت محتجزة على الحدود المصرية، ولا يسمح لها بالدخول للإغاثة".

موعد فتح معبر رفح

ووفقا لمصادر القاهرة الإخبارية، فإنه من المتوقع أن يتم فتح معبر رفح اليوم، كما أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أمس الخميس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجو بايدن اتفقا في اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام على أن تبدأ دفعة أولى من عشرين شاحنة بالدخول خلال ساعات.

كما قالت وسائل إعلام مصرية أنه تم رفع الحواجز الإسمنتية، التي أقيمت قبل أيام أمام بوابة معبر رفح البري، استعدادا لفتحه، صباح اليوم الجمعة، لإدخال محدود للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

يأتي هذا فيما تنتظر شاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة الموجهة إلى غزة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر تحت شعار “ مرابطون حتى الإغاثة ”.

موقف مصر من دخول المساعدات إلي غزة

وحرصت مصر على اتخاذ موقف قوي يسمح بدخول المساعدات إلى غزة، رغم التعنت من الجانب الإسرائيلي وقصف معبر رفح أكثر من مرة الأمر الذي حال دون عمله، حيث رفضت مصر عبور الأجانب من الجانب الغزاوي إلا حال السماح بعبور المساعدات إلى غزة.

واستمرت مؤسسات التحالف الوطني، للعمل الأهلي والتنموي، ومن ضمنهم مؤسسة أبو العينين، في التواجد على معبر رفع البري رافعين شعار “مرابطون حتى الإغاثة”، وتنتظر شاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة الموجهة إلى غزة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر، غداة اتفاق بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن في هذا الشأن.

معبر رفح شريان الحياة

ويعتبر معبر رفح هو الوحيد بين مصر وغزة، وهو شريان الحياة لسكان غزة، الذي يبلغ عددهم 2 مليون نسمة، وتم تنفيذ معبر رفح بعد اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وأن السبب في ذلك تم من أجل السلام، ويعد 37% من السلع تمر من رفح، وهناك 100 شاحنة كانت تمر باليوم الواحد.