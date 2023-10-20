عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

80 خيمة مصرية على حدود غزة| مشاهير أمام معبر رفح في سيناء.. مرابطون حتى الإغاثة| شاهد

معبر رفح البري
معبر رفح البري

مرابطون حتي الإغاثة.. تنتظر سيارات قوافل الإغاثة عند معبر رفح البري، السماح بالعبور عبر المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة لمساعدة الفلسطينيين، خاصة عقب قصف قوات الاحتلال مستشفي الأهلى المعمداني واستهداف المدنيين واستشهاد اعداد هائلة من الأطفال والفئات المختلفة.

وأعلن التحالف الوطني عن اعتصامه أمام بوابة معبر رفح البري، لحين السماح بدخول القوافل والمساعدات من أجل الفلسطينيين وقطاع غزة، ويعد هذا اليوم الثالث لاعتصام شباب التحالف الوطني، وقام بالتطوع والاعتصام معهم عدد من نجوم الوسط الفني والاعلاميين ومؤثري السوشيال ميديا.

مرابطون حتي الإغاثة

ورفع المعتصمون شعار "مرابطون حتي الإغاثة"، وشارك التحالف الوطني في الاعتصام عدد من المتطوعين والمؤسسات الأهلية ومن ضمنهم مؤسسة أبو العينين الخيرية، والذين نظموا مسيرات للتضامن مع الفلسطيننين، كما اقاموا صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين عند بوابة معبر رفح البري.

وقام الشباب المتطوع المعتصم عند معبر رفح، بنصب 80 خيمة لتصبح مقر لهم لاستمرار اعتصامهم، ويقوم عدد من النجوم المعروفة والمتطوعين ومؤثري السوشيال ميديا، بنشر الفيديوهات والصور لنقل الصورة الحية من معبر رفح البري عبر منصاتهم لتواصل الاجتماعي المختلفة.

فنانون ومؤثري السوشيال ميديا يحتشدون أمام معبر رفح

ومن ضمن المعتصمين أمام معبر رفح البري، عدد من نجوم الوسط الفني والاعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا، في انتظار دخول قوافل المساعدات عبر معبر رفح لتصل إلي أهالي غزة، ومن ضمن المشاهير المعتصمين الفنان محمد مكاوي والكاتبة ميرنا الهلباوي والإعلامية هند مدحت، بالاضافة إلي عدد من مشاهير ومؤثري السوشيال ميديا.

محمد مكاوي من أمام معبر رفح البري

ونشر الفنان محمد مكاوي، عدد من الصور والفيديوهات لاعتصامه أمام بوابة معبر رفح البري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"،  كما نشرت ميرنا الهلباوي صورة لها من أمام المعبر عبر حسابها الشخصي "انستجرام".

معبر رفح البري

وعلقت ميرنا الهلباوي علي الصورة كاتبة: "عند معبر رفح البري مع بنك الطعام في إنتظار ساعة الفرج لدخول المساعدات الإنسانية في غزة. القصف على غزة حالًا بنسمعه من هنا واحنا واقفين. اللهم بردًا وسلامًا عليهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين إذا عاهدوا صدقوا، وإذا قالوا التزموا، وإذا عملوا عملًا فهو صافيًا خالصًا لوجهك الكريم وضمائرنا اليقظة".

منى الشاذلي تدعم حملة "مرابطون حتى الإغاثة"

وكانت قد أعلنت الإعلامية منى الشاذلي دعمها لحملة "مرابطون حتى الإغاثة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المصري، لدعم أهل غزة والتضامن مع الشعب الفلسطينى الشقيق.

وكتبت مني الشاذلي عبر حسابها على “فيسبوك”: "لليوم الثاني عشر، وبعد كل التصريحات بالسماح بالمساعدات  الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، لا شيء يحدث، وأهل غزة محاصرون، عشرات الآلاف جوعى ومرضى وجرحى ومشردين وأطفال صغار مذعورين، وقصف لا يتوقف، وأكثر من 3000 شهيد".

وأضافت منى الشاذلي: "أين ضمير وإنسانية هذه العالم، عدم دخول المساعدات والغذاء والماء والدواء جريمة دولية وإرهاب مؤكد وإبادة ممنهجة.. المعونات لا زالت محتجزة على الحدود المصرية، ولا يسمح لها بالدخول للإغاثة".

موعد فتح معبر رفح

ووفقا لمصادر القاهرة الإخبارية، فإنه من المتوقع أن يتم فتح معبر رفح اليوم، كما أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أمس الخميس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجو بايدن اتفقا في اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام على أن تبدأ دفعة أولى من عشرين شاحنة بالدخول خلال ساعات.

كما قالت وسائل إعلام مصرية أنه تم رفع الحواجز الإسمنتية، التي أقيمت قبل أيام أمام بوابة معبر رفح البري، استعدادا لفتحه، صباح اليوم الجمعة، لإدخال محدود للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

يأتي هذا فيما تنتظر شاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة الموجهة إلى غزة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر تحت شعار “ مرابطون حتى الإغاثة ”.

موقف مصر من دخول المساعدات إلي غزة

وحرصت مصر على اتخاذ موقف قوي يسمح بدخول المساعدات إلى غزة، رغم التعنت من الجانب الإسرائيلي وقصف معبر رفح أكثر من مرة الأمر الذي حال دون عمله، حيث رفضت مصر عبور الأجانب من الجانب الغزاوي إلا حال السماح بعبور المساعدات إلى غزة.

واستمرت مؤسسات التحالف الوطني، للعمل الأهلي والتنموي، ومن ضمنهم مؤسسة أبو العينين، في التواجد على معبر رفع البري رافعين شعار “مرابطون حتى الإغاثة”، وتنتظر شاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة الموجهة إلى غزة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر، غداة اتفاق بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن في هذا الشأن.

معبر رفح شريان الحياة

ويعتبر معبر رفح هو الوحيد بين مصر وغزة، وهو شريان الحياة لسكان غزة، الذي يبلغ عددهم 2 مليون نسمة، وتم تنفيذ معبر رفح بعد اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وأن السبب في ذلك تم من أجل السلام، ويعد 37% من السلع تمر من رفح، وهناك 100 شاحنة كانت تمر باليوم الواحد.

مرابطون حتى الإغاثة معبر رفح البري رفح معبر رفح المساعدات الانسانية غزة مستشفى الأهلي المعمداني التحالف الوطني مؤسسة أبو العينين الخيرية موعد فتح معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

نعمل بمعدل لم يسبق له مثيل منذ عقود.. تصريح مستفز من جيش الاحتلال

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

القبة الحديدية تسقط.. إسرائيل تقتحم 7 مناطق وتنهزم بواحدة ورسالة من غزة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

الدوري الإفريقي| قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. و"الأحمر" يجهز مفاجآت دعماً لفلسطين

نيمار يُبكِي السعوديين| سجل حافل لإصابات البرازيلي طوال تاريخه.. هذه مدة غيابه.. والجماهير تسترجع التذاكر

جمعة صوت فلسطين| دعوات للحشد والنزول غدا.. خريطة ميادين ومساجد وكنائس تلبي النداء

جزء من سيناء ووصمة عار لإسرائيل| تعرف على صحراء النقب بعد حديث الرئيس السيسي.. أم أن الهدف مصر؟!

فيديو ثواني أعاده لعرش “فخر العرب”| هكذا علق رواد السوشيال ميديا عن محمد صلاح.. فهل نال الرضا؟!

قبضة رضيعة في مواجهة بطش الاحتلال| حكاية صورة “سوار” التي هزت العالم.. تعرضت للقصف مرتين

حشد ملايين المصريين ولن ننقل الحرب لسيناء| ردود قوية من السيسي عن تهجير أهالي غزة: “توجهوا إلى النقب”

هاشتاج “مدام عفاف”| حكاية تريند لن يفهمه غير المصريين.. وهذه علاقته بـ معبر رفح

ترشيحاتنا

الأمين العام للأمم المتحدة: مصر بلد ذات سيادة ويجب ادراك قوانينها

ملحمة أمام معبر رفح.. المعدات تمهد الطريق والأمم المتحدة تكشف موعد دخول المساعدات

من معبر رفح.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف اطلاق النار على غزة

تضامنا مع فلسطين.. المئات يؤدون صلاتي الجمعة والغائب بمسجد الحامدية الشاذلية| فيديو

80 خيمة مصرية على حدود غزة| مشاهير أمام معبر رفح في سيناء.. مرابطون حتى الإغاثة| شاهد

بلاش نعاقبهم مرتين.. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. أعراض وأسباب مفاجئة للمرض

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

الوضع كارثي…طفلة من غزة تثير الجدل على السوشيال ميديا لسبب صادم

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ