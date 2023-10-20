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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش نعاقبهم مرتين.. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

 أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه يناشد بوقف اطلاق النار في غزة، وذلك من أجل أن تصل المساعدات الإنسانية.

وكشف أنه لا يمكن معاقبة غزة مرتين الأول بـ ضرب النار و الثاني، بمنع دخول المساعدات، ووجه التحية لـ مصر، مؤكدًا أن مصر هي العمود الأساسي، لتقديم المساعدات لـغزة.

 

وأوضح المساعدات الإنسانية سيسمح لها بالدخول لـ غزة، وأن هناك اتفاق بين مصر وإسرائيل بأن المساعدات ستدخل لـ غزة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، أنه بتم العمل مع الجميع بشكل فعال بجميع الأطراف، وذلك لتوضيح الشروط التي تم وضعها، لدخول المساعدات.

ولفت إلي أننا نحتاج بشدة لـ إدخال المساعدات لـ غزة، وفي أسرع وقت، وأننا ليس في انتظار قافلة واحدة، ولكن نحتاج لـ قوافل. 

 

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