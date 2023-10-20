وزير الأوقاف ومحافظ السويس يوزعان 2 طن من لحوم الأضاحي

تفقد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية اليوم الجمعة 20/ 10 /2023م وصول ( 2 ) طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وألف شنطة سلع غذائية لمحافظة السويس، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة السويس إلى 8 أطنان لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف و9 آلاف شنطة سلع غذائية.

وزير الأوقاف ومحافظ السويس يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف

وأكد وزير الأوقاف أنه عند الشدائد تظهر معادن الرجال، والأمر الأهم هو أن قليلًا من الناس من يتمتعون بالخبرة والحكمة والشجاعة، لأن بين الخبرة و الكرامة والشجاعة والتهور خيطًا رفيعًا، ولذلك قلنا إن القرارات المتعلقة بالدول ومصيرها لا يتخذها إلا ولي الأمر؛ لأن هذه القرارات تحتاج إلى تراكم خبرات وتوفر معلومات مع إعمال العقل والترجيح بين مصلحة ومصلحة، وقليلون هم من يتمتعون بهذا القدر من الحنكة والحكمة والشجاعة، ولا شك أن في مقدمتهم سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتلك المواقف التي اتخذها سيادته تجعلنا نشعر بالعزة والفخر كمصريين، فلا لتهجير الشعب الفلسطيني، ولا لتصفية قضيته ولا لإخراجه من أرضه، كما قلنا بوضوح شديد إن ما يقوم به الكيان الصهيوني من استهداف للنساء والأطفال والتجويع والتعطيش وضرب المستشفيات هي جرائم حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإبادة جماعية على مرأى ومسمع من الناس، وهذا قد كشف حقيقة وطبيعة هذا العدو، ولابد من وقفة دولية حاسمة، فهي جرائم لا يمحوها الزمن.



كما أكد على أن الموقف المصري موقف عظيم، وهذا يحتاج من أن نعمل على رفع الوعي، والالتفاف حول قيادتنا، والتأكيد أننا نقف صفًّا واحدًا خلف دولتنا ورئيسنا، مؤكدًا أن سيناء أرض رُويت بدماء آبائنا وأجدادنا، ولن يتم التفريط في ذرة تراب منها، وأن هذا أبلغ رد على كل جماعات أهل الشر التي ظلت تنشر الأكاذيب وتبث الشائعات لسنوات طوال . سائلًا الله (عز وجل) أن يوفق سيادة الرئيس وأن يثبت أقدامه، ونقول له لست وحدك فكل الشعب المصري خلفك، مثمنًا دور قواتنا المسلحة الباسلة، مؤكدًا أن الشعب المصري كله هو خطوط إمداد خلف قواتنا المسلحة، وأن الجندي المصري لديه عقيدة دينية وعقيدة وطنية وكفاءة قتالية تجعل من جنودنا البواسل خير أجناد الأرض .

كما أوضح أن ما تم في عهد سيادة الرئيس من عمارة المساجد غير مسبوق كسائر المجالات، حيث تم إحلال وتجديد وتطوير ما يقرب من 11200 مسجد بتكلفة إجمالية تجاوزت 15 مليار جنيه، وأن محافظة السويس وحدها بها 101 مسجد تم تجديدها أو تطويرها، مضيفًا أن وزارة الأوقاف وضعت معايير دقيقة للجودة سواء للأئمة أم للمساجد.

وفي ختام اللقاء سلَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة اللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر محافظ السويس شهادات ضمان الجودة والاعتماد من الفئة (أ) لستة مساجد بالسويس هي:

1. مسجد علي بن أبي طالب - السلام.

2. مسجد عمر بن الخطاب - الصفا.

3. مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب - الصباح.

4. مسجد أهل بدر - مدينة أحمد زويل.

5. مسجد المصطفى - مدينة الملك عبد الله.

6. مسجد المدينة المنورة - الصباح.

كما كرَّم كل من معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة اللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر محافظ السويس الحاصلين على شهادة التميز الوظيفي على مستوى محافظة السويس من العاملين بالأوقاف وهم:

1. الشيخ/ هاني محمود فاضل - إمام وخطيب.

2. الشيخ/ عبد الله حمدي عاشور - إمام وخطيب.

3. الأستاذ/ أحمد يوسف أحمد حسين - مدير الشئون المالية والإدارية.