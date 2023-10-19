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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يستقبل مفتي تنزانيا ويناقشان التعاون المشترك

الاوقاف
الاوقاف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ أبو بكر زبيري علي مفتي تنزانيا اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، حيث ناقشا التعاون المشترك وجهود وزارة الأوقاف المصرية بدولة تنزانيا، من خلال المركز المصري الإسلامي بالعاصمة التنزانية دار السلام، والذي قامت وزارة الأوقاف المصرية بتطويره.

وأشاد الشيخ أبو بكر زبيري علي مفتي تنزانيا بدور وجهود هذا المركز في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي.

وأهدى وزير الأوقاف مفتي تنزانيا مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف التي حازت إعجاب وثناء وتقدير مفتي تنزانيا، وأكد على الإفادة منها في دار الإفتاء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة تنزانيا.

وفي إطار المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ، التي ستعقدها الأوقاف في الفترة من 23-27/ 12/ 2023م ،  يتنافس أحد عشر حافظًا وحافظة للقرآن الكريم تحت سن 12 سنة على المركز الأول الذي سيحظى بتكريم رئيس الجمهورية في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر ، بينما يتنافسون جميعًا على خمس جوائز قدرها (مليون ومائة وخمسون  ألف جنيه) ، على النحو التالي : 
• الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه. 
• الجائزة الثانية : 300 ألف جنيه. 
• الجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه.
• الجائزة الرابعة : 150 ألف جنيه .
• الجائزة الخامسة : 100 ألف جنيه . 

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