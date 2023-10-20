أمين عام حماة الوطن: الإعلام الغربي يروج أكاذيب بشأن معبر رفح

ثمن النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي نزول الملايين من الشعب المصري في جميع الميادين تلبية لدعوة الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيدا بموقف القيادة السياسية ووقوفها بجانب القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب كلها.



وشدد نصير علي رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء،موضحا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف أو أي مسمى من المسميات وان السيادة المصرية ليست مستباحة.



كما أكد أن الشعب المصري كله خلف الرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات تجاه القضية الفلسطينية.



وندد نصير على مايردده الإعلام الغربي من أكاذيب تتعلق برفض مصر فتح مصر رفح لدخول المساعدات الإنسانية في حين أن المعبر استهدف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة وهذا ما أكدة المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، مطالبا وسائل الإعلام الغربية تحري الدقة وعدم الانسياق الي روايات الكيان الصهيوني الكاذبة.

وأشاد نصير بكل أمانات حزب حماة الوطن في كل المحافظات التي شاركت في المليونيات التي تمت اليوم لدعم وتأييد الرئيس السيسي في ما يتخذة من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.