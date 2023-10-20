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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ارتباك دفاعي .. كهربا يتعادل لـ الأهلي أمام سيمبا

الاهلي
الاهلي

أدرك كهربا التعادل لفريق الأهلي في شباك فريق سيمبا التنزاني في المباراة المقامة حاليا، في إطار ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

 

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الشوط الثاني من مواجهة الأهلي وسيمبا

أجري أوليفيرا مدرب سيمبا التنزاني تغييرا بخروج لويس ميكيسوني ونزول الكونغولي جان توريا ماليكي بدلا منه و نزول كانوتي بدلا من اللاعب ياسين فى بداية الشوط الثاني أمام الأهلي.

 جرت محاولات هجومية من جانب لاعبو سيمبا التنزاني لادراك التعادل أمام النادي الأهلي.

أحرز كيمو دينيس هدف التعادل لفريق سيمبا التنزاني في الدقيقة 52 من خطأ دفاعي للاعبو النادي الأهلي. 

وأضاف سعيدو كانوتية لاعب سيمبا التنزاني الهدف الثاني فى الدقيقة 60 عن طريق من ضربة رأسية قوية تسكن شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

واستغل كهربا الارتباك الدفاعي لفريق سيمبا التنزاني سجل هدف التعادل للنادي الأهلي فى شباك سيمبا التنزاني  

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بداية لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني 

أهدر ثنائي فريق الأهلي كهربا وبيرسي تاو، انفرادين، أمام سيمبا التنزاني، بعد مرور نصف ساعة من المباراة المقامة حاليا، في إطار ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

بدأ اللقاء بحذر من جانب لاعبي الأهلي ومحاولة امتلاك متوسط الميدان، ولاحت فرصة خطيرة للاعب بيرسي تاو، بعد خطأ مدافع سيمبا، إلا أنه أخفق فى اللحاق بالكرة.

واستحوذ لاعبي سيمبا على الكرة، وسط ضغط قوي من جانب لاعبي النادي الأهلي، وشكَّل رضا سليم خطورة على دفاعات المنافس في الدقيقة الخامسة، وحصل على ضربة ركنية.

وسدد رامي ربيعة كرة مدافع الأهلي من أول ضربة ركنية برأسه داخل منطقة الجزاء تصطدم بجسم مدافع سيمبا التنزاني في الدقيقة السادسة .

وفشل كهربا فى اللحاق بإحدى الكرات خلف دفاعات سيمبا التنزاني في الدقيقة العاشرة.

وكاد رضا سليم أن يشكل خطورة فى الدقيقة 12 بعدما راوغ مدافع سيمبا التنزاني ومرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء؛ ليبعدها مدافع المنافس، وتضيع فرصة خطيرة للنادي الأهلي.

وأهدر كهربا نجم الأهلي فرصة خطيرة لتسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 13؛ بعدما راوغ مدافع سيمبا التنزاني، وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء أعلى العارضة.

ومرر كريم الدبيس لاعب الأهلي كرة ماكرة لبيرسي تاو الذى سددها بغرابة أهلي العارضة وتضيع فرصة حقيقية للنادي الأهلي في الدقيقة 16.

وأضاع كهربا فرصة تسجيل هدف أول للنادي الأهلي في الدقيقة 18؛ بعدما تلقي تمريرة رضا سليم وسددها بغرابة إلى جوار حارس مرمي فريق سيمبا التنزاني.

وحصل بيرسي تاو نجم النادي الأهلي على ضربة حرة في الدقيقة 23 امام منطقة الجزاء لنادي سيمبا التنزاني وسدد كهربا الكرة برأسه قوية يبعدها حارس المنافس الي ضربة ركنية.

وتعرض محمد الشناوي حارس الأهلي للاصطدام بعد توغل ميكيسوني وتشاما ثنائي سيمبا التنزاني فى الدقيقة 27 وحصل على ضربة حرة.

ورفض حكم اللقاء الموريتاني احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي؛ بعد عرقلة كهربا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 35 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأحرز رضا سليم، هدف الأهلي الأول في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول؛ بعدما تلقى أسيست كهربا داخل منطقة الجزاء. 

واحتفل لاعبو النادي الأهلي عقب تسجيل رضا سليم هدف التقدم فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وأشار لاعبو الأهلي، بعلامة الدعم للقضية الفلسطينية وضد حصار سكان غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي. 

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