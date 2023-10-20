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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع أوقاف سيناء.. ندوة حول حقوق المرأة في الدستور بالحسنة

ندوة بمدينة الحسنة
ندوة بمدينة الحسنة حول تمكين المرأة سياسيا

نظمت الوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالحسنة ندوة توعوية بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس ومدينة الحسنة،  شمال سيناء،  تحت عنوان (حقوق المرأة في الدستور ومشاركة المرأة في الحياه السياسية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة .

يأتي ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين مديرية أوقاف شمال سيناء و الوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء،  وفي ضوء الاستيرتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع اهدا ف التنمية المستدامة وإيمانا من الدولة بالدور الرائد للمرأه المصرية في النهوض بالمجتمع وضرورة تمكنيها  اجتماعيا واقتصاديا.

 

مستوى المرأة التعليمى:


حاضر فى الندوة فضيلة الشيخ د. عصام الهادى مفتش أول الدعوة بإدارة اوقاف الحسنة ، وعميد المركز الثقافي الإسلامي بالحسنة، ودار حديثه حول:

 تعزيز مكانة المرأة في الإسلام في مختلف مجالات الحياة.،والحاجة الضرورية إلى رفع مستوي  المرأة التعليمى، كون المرأه هي صانعة الأجيال ، ونفيا لكل مايزعم عن عبوديتها وتخلفها في الإسلام ، فقد كانت أُمّا ، وسيدة أعمال، ومحاربة وطبيبة تتمتع بحقوق وترقي إلي منزلة متميزة.

حضر الندوة المحاسب  سعد خليل بغدادي رئيس المركز ومدينة الحسنة ، و نعيم محمود ، مدير إدارة الشباب والرياضة بالحسنة.  نجلاء سليمان، رئيسة الوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ومديرة العلاقات العامة بمجلس مدينة الحسنة.، ولفيف من الساده العاملين والعاملات بمركز ومدينة الحسنة.

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