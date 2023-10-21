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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيشربوا مياه مالحة.. أحمد فهمي يعلق على الأوضاع في غزة

احمد فهمي
احمد فهمي

علق الفنان أحمد فهمي على الأوضاع الراهنة المؤلمة في غزة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب أحمد فهمي:"إحنا هنقضيها صور بكوفيات عشان يبقى شكلنا روش على سوشيال ميديا، وفيديوهات دعم وهناك بيشربوا مياه مالحة لا في نور ولا كهرباء ولا أكل وكل دا والمجزرة لسه شغالة وبعدين طيب؟.


سفاح الجيزة:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي هو مسلسل سفاح الجيزة الذى عرض على منصة شاهد , خلال الفترة الماضية وهومستوحي من أحداث حقيقة لسفاح يدعي  قذافي فراج تداول أخباره العديد من المصادر الإعلامية ووسائل الإعلام ، بينمااخذها القائمون على العمل مدخلا فقط مع بناء خطوط درامية جديدة علي  الحدث الاصلي.
وهو من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف إنجي أبوالسعودوعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب.

و في السينما كان آخر أعمال أحمد فهمي هو فيلم مستر إكس، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث ضم عددا كبيرا منالنجوم أبرزهم، هنا الزاهد، محمد أنور، باسم سمره، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليفوإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

اعمال احمد فهمى الأوضاع في غزة الفنان احمد فهمى باسم سمرة هادي الباجوري رحاب الجمل صلاح عبدالله كهربا مسلسل سفاح الجيزة

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