سفير فلسطين في بريطانيا: المعركة الحالية ليست بين حماس وإسرائيل

أكد السفير حسام زملط، السفير الفلسطيني في بريطانيا، أن حركة حماس ليست جزءًا من الكيان السياسي الفلسطيني الرسمي، لافتا إلي أن المعركة الحالية ليست بين حركة حماس وإسرائيل.

وأشار زملط خلال مشاركته في اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" الذي يُبث على قناة "MBC مصر"، مساء الجمعة، إلى أن إسرائيل هي الجانب المسؤول عن التصاعد الحالي للأزمة، مشيرًا إلى أن هذه المعركة هي معركة للشعب الفلسطيني تمتد على مدى 106 سنوات، بدءًا من وعد بلفور الذي أدى إلى تحويل الشعب الفلسطيني إلى أقلية غير يهودية.

وأوضح السفير الفلسطيني أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تظهر استعدادًا للتعاون مع أي مبادرات، وأن هناك توجهًا واضحًا نحو القضاء على القضية الفلسطينية. وأكد أن الأزمة الحالية لم تبدأ في 7 أكتوبر، بل تمتد إلى فترات طويلة من التاريخ عندما أجرم الغرب بحقوق الشعب الفلسطيني.