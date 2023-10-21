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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023| فرص ومغامرات

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير) يتميز مواليد هذا البرج بقدر كبير من الذكاء المالي والمهني والاجتماعي لذا فهم مميزون بين الابراج الأخرى

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نستعرض لكم توقعات برج الدلو وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الدلو وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023

اليوم يوم مليء بالمغامرات والمنعطفات غير المتوقعة وشخصيتك جاهزة للتعامل مع كل ما يأتي في طريقك و قد تكون هناك تحديات أمامك، لكن لا تدع ذلك يعيقك عن استكشاف فرص جديدة وخوض

توقعات برج الدلو على الصعيد العاطفي

 

الحب في الهواء اليوم يا برج الدلو وربما تشعر بمزيد من الجاذبية، ومن المؤكد أن الآخرين يلاحظون ذلك و سواء كنت أعزبًا أو متزوجًا، احتضن جاذبيتك الطبيعية واستخدمها لصالحك وبالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقات، خذ وقتًا لتقدير شريكك والقيام بشيء مميز معًا.

وبالنسبة للعازبين، ابقوا أعينكم مفتوحة بحثًا عن شعلة حب جديدة محتملة فقد تكون أقرب مما تعتقدون.

توقعات برج الدلو مهنيا 



حياتك المهنية تأخذ منعطفاً إيجابياً اليوم يا برج الدلو فالنجوم تصطف لصالحك والفرص تلوح في الأفق.

لا تخف من اتخاذ قفزة الإيمان وتجربة شيء جديد و لديك روح الابتكار والذكاء للنجاح في أي مسعى وكن واثقًا من قدراتك واستمر في التركيز على أهدافك.

توقعات برج الدلو صحيا

 

مستويات الطاقة لديك مرتفعة اليوم يا برج الدلو و استخدم هذا التعزيز لصالحك وتغلب على أي تحديات جسدية أو عقلية.

خذ وقتًا لممارسة التمارين الرياضية وتزويد جسمك بخيارات غذائية صحية ومن المهم  أن تعتني بصحتك العقلية، لذا لا تتردد في أخذ قسط من الراحة إذا كنت تشعر بالإرهاق.
 

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