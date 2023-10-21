عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: الأندية الأوروبية تجرم التعاطف مع فلسطين.. "اشمعنى أوكرانيا؟!"

صدى البلد

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ التعاطف مع فلسطين جريمة في أوروبا، مشيرةً إلى أنه من بداية الأحداث والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد فلسطين، تعرض الرياضيون العرب إلى حملة هجوم عالمية بعد إعلان أي رياضي عن فلسطين: "إشمعنى أوكرانيا كنتم حلوين أوي معاها؟! احتفلوا بالدوري الإنجليزي وبكوا من أجل أوكرانيا، ولأن اللاعب ليس عربيا فقد تم التعاطف معه، هل هم بشر ونحن لسنا بشرا؟!"

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "نادي ماينز الألماني يدرس فسخ التعاقد مع لاعب هولندي صاحب الأصول المغربية بسبب دعم فلسطين، رغم أنه لم يفعل شيئا إلا أنه تعاطف مع فلسطين".

وتابعت: "ما حدث في مكة يذكرنا بما يحدث في فلسطين، فقد منع الكفار الأكل والشرب وكل شيء عن المسلمين، لكن تم فتح مكة في نهاية المطاف، إن بعد العسر يسرا، وهذا وعد ربنا يا أهل فلسطين".

وأشارت، إلى نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني اتخذ موقفا قويا جدا ضد ظهيره المغربي زهير مزراوي الذي أكد أنه يدعم فلسطين، وفسخ تعاقده، وفي ألمانيا أيضا، فإن فئة كبيرة من جماهير نادي يونيون برلين الألماني دشنوا حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ضد الدولي التونسي عيسى العيدوني الذي أطد دعمه لفلسطين، وطالبت الإدارة بفسخ العقد. 

الاحتلال الصهيوني الاعلاميه بسمة وهبة الأندية الأوروبية 90 دقيقة الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

فضيحة جديدة .. البيت الأبيض يغير تصريحات بايدن بشأن الاجتياح البري لغزة

سيدة بألف رجل| معتصمة أمام معبر رفح تواجه مراسلة CNN صاحبة الفيديو المزيف.. فماذا حدث؟

رسميا.. فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك بالكامل

ترشيحاتنا

احترس وأفحص نفسك .. علامة فى الرقبة تشير إلى الإصابة بمرض مميت

دعاء بعد صلاة الفجر وحتى الشروق.. فيه الفلاح والنجاح

سعر الذهب اليوم 21-10-2023

نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا .. نجوم هيوليود يوجهون خطابا لرئيس أمريكا لوقف إطلاق النار فى غزة

استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي عنيف على غزة

الجهاز العصبي الأكثر تضررا.. ماذا يحدث في الجسم عند سماع أخبار محزنة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أضرار لتناول المخلالات بكثرة.. اعرفهم

طريقة عمل اللازانيا الإيطالية بالزبدة واللحم

لأول مرة عقوبة غير متوقعة لسرقة الهاتف المحمول في بيرو

ماذا يحدث للحامل عند تناول حب الرمان؟

فيديو

وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ