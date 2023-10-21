بسمة وهبة: الأندية الأوروبية تجرم التعاطف مع فلسطين.. "اشمعنى أوكرانيا؟!"

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ التعاطف مع فلسطين جريمة في أوروبا، مشيرةً إلى أنه من بداية الأحداث والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد فلسطين، تعرض الرياضيون العرب إلى حملة هجوم عالمية بعد إعلان أي رياضي عن فلسطين: "إشمعنى أوكرانيا كنتم حلوين أوي معاها؟! احتفلوا بالدوري الإنجليزي وبكوا من أجل أوكرانيا، ولأن اللاعب ليس عربيا فقد تم التعاطف معه، هل هم بشر ونحن لسنا بشرا؟!"

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "نادي ماينز الألماني يدرس فسخ التعاقد مع لاعب هولندي صاحب الأصول المغربية بسبب دعم فلسطين، رغم أنه لم يفعل شيئا إلا أنه تعاطف مع فلسطين".

وتابعت: "ما حدث في مكة يذكرنا بما يحدث في فلسطين، فقد منع الكفار الأكل والشرب وكل شيء عن المسلمين، لكن تم فتح مكة في نهاية المطاف، إن بعد العسر يسرا، وهذا وعد ربنا يا أهل فلسطين".

وأشارت، إلى نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني اتخذ موقفا قويا جدا ضد ظهيره المغربي زهير مزراوي الذي أكد أنه يدعم فلسطين، وفسخ تعاقده، وفي ألمانيا أيضا، فإن فئة كبيرة من جماهير نادي يونيون برلين الألماني دشنوا حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ضد الدولي التونسي عيسى العيدوني الذي أطد دعمه لفلسطين، وطالبت الإدارة بفسخ العقد.