3 قذائف إسرائيلية تستهدف مركزاً للجيش اللبناني في الجنوب

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 3 قذائف إسرائيلية أستهدفت مركزاً للجيش اللبناني جنوب لبنان بشكل مباشر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن مسيرة اخترقت الأجواء قادمة من جنوب لبنان حيث تم اعتراضها وإسقاطها.

وأشارت مصادر إسرائيلية أن القصف اللبناني على ثكنة برانيت قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين أوقع إصابات أكيدة في صفوف جنود الاحتلال.

كما تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على نقطتين مختلفتين عند الحدود الشمالية

وكان قد تعرضت اطراف بلدات راميا عيتا الشعب ورميش لقصف مدفعي من مواقع العدو عند الحدود.