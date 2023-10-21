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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي الزينية بالأقصر

صدى البلد

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة ميدانية تفقد خلالها التجهيزات النهائية لتشغيل محطة الرفع الرئيسية بالزينية "المدامود بحري"، ومحطة معالجة صرف صحي الزينية، استعدادا للتشغيل الجزئي لمشروع صرف صحي الزينية.


كما شهد محافظ الأقصر، إطلاق التيار الكهربائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بالزينية، والتي يجري البدء بتجارب التشغيل بها استعدادا لدخول مياه الصرف الصحي وبالتالي استفادة المواطنين بالخدمة بالمدامود بحري ليتم بعد ذلك دخول باقي المحطات بمركز الزينية إلى الخدمة بالتتابع.

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جدير بالذكر أن مشروع صرف صحي الزينية يتكون من ٧ محطات رفع ومحطة معالجة بطاقة ٣٣/٢٢ ألف م٣/يوم وشبكات انحدار وخطوط طرد تقدر بنحو ١٠٠ كم أقطار مختلفة لخدمة ١٠٠ ألف نسمة، وبلغت تكلفة المشروع مليار و٢٠٠ ألف جنيه.
 

رافق المحافظ خلال جولته، كل من العميد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، والعميد مهندس سالم احمد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفي  مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وحجازي النحاس نائب رئيس مركز الزينية.

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