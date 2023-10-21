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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. انقطاع المياه بالطوابق العليا في مدينة البلينا بسوهاج

صدى البلد

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن انقطاع المياه بالادوار العليا بمدينة البلينا بسوهاج غدا الاحد الموافق 22 اكتوبر 2023 بداية من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة فجرا من نفس اليوم ولمدة 4 ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه سيتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بالمحطة.

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني www.scww.com.eg.

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وأضاف انه سيتم تشغيل كافة المحطات الارتوازية بكامل طاقتها كما تم تجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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