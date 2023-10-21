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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي| نيوكاسل يكتسح كريستال بالاس برباعية.. وبيرنلي يخسر بثلاثية من برينتفورد

صدى البلد

أقيمت عدة مباريات اليوم، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، “البريميرليج”.

نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس

اكتسح فريق نيوكاسل نظيره كريستال بالاس، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما.

وجاءت رباعية نيوكاسل عن طريق ميرفي وجوردون ولونجستاف وويلسون في الدقائق 4، 44، 45+2، 66.

وبهذه النتيجة، يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

برينتفورد ضد بيرنلي

اكتسح فريق برينتفورد نظيره بيرنلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في البريميرليج.

جاءت ثلاثية برينتفورد عن طريق يوان ويسا وبريان ميبومو وسامان قدوس في الدقائق 25، 62، 87.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

كريستال بالاس برينتفورد بيرنلي الدوري الانجليزي الممتاز

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