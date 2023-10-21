بزعم العيش فوق المتفجرات.. جيش الاحتلال يطالب سكان غزة مجددًا بالاتجاه جنوبًا

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان البلدة القديمة وحيي الزيتون والشيخ رضوان في غزة بالاتجاه جنوبًا.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن سكان غزة يعيشون فوق برميل من المتفجرات أعدته حركة المقاومة الفلسطينية وتستخدم السكان كدروع بشرية، كما قامت بوضع البنى التحتية العسكرية والوسائل القتالية بالقرب من مكان سكنهم

وأضاف عبر منشور على حسابه بمنصة “إكس” أن كل مَن سيبقى في منزله يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة ويعرض نفسه وأفراد عائلته للخطر.

وتابع “إذا كانت حياتكم وحياة مَن تحبون موضع اهتمامكم، فاتجهوا جنوبًا إلى جنوب وادي غزة. ننصحكم بالوصول إلى المنطقة الإنسانية في المواسي وفق التعليمات”.